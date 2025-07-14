«Мы не лузеры». Луис Энрике — после поражения в финале КЧМ

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике высказался о поражении своей команды в финальном матче клубного чемпионата мира с «Челси» со счётом 0:3.

«Мы не лузеры. Мы заняли второе место, мы вице-чемпионы. Неудачник — это тот, кто сдаётся. В спорте такого высокого уровня нет неудачников», — приводит слова Энрике ESPN.

Напомним, парижский клуб проиграл первый финал в нынешнем сезоне: до этого команда выиграла три трофея во Франции и стала обладателем Лиги чемпионов, в решающем матче разгромив «Интер» (5:0). Отметим, чемпионат Франции начнётся 17 августа, парижане встретятся на выезде с «Нантом».