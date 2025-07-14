«Мы не лузеры». Луис Энрике — после поражения в финале КЧМ
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Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике высказался о поражении своей команды в финальном матче клубного чемпионата мира с «Челси» со счётом 0:3.
Клубный чемпионат мира — 2025 . Финал
13 июля 2025, воскресенье. 22:05 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Палмер – 22' 2:0 Палмер – 30' 3:0 Педро – 43'
Удаления: нет / Невеш – 85'
«Мы не лузеры. Мы заняли второе место, мы вице-чемпионы. Неудачник — это тот, кто сдаётся. В спорте такого высокого уровня нет неудачников», — приводит слова Энрике ESPN.
Напомним, парижский клуб проиграл первый финал в нынешнем сезоне: до этого команда выиграла три трофея во Франции и стала обладателем Лиги чемпионов, в решающем матче разгромив «Интер» (5:0). Отметим, чемпионат Франции начнётся 17 августа, парижане встретятся на выезде с «Нантом».
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