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Мареска ответил на вопрос о конфликте между тренером «ПСЖ» и футболистом «Челси»

Мареска ответил на вопрос о конфликте между тренером «ПСЖ» и футболистом «Челси»
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Главный тренер «Челси» Энцо Мареска ответил на вопрос о потасовке между футболистами, в которой также участвовал тренер «ПСЖ» Луис Энрике, который толкнул нападающего лондонского клуба Жоао Педро.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Финал
13 июля 2025, воскресенье. 22:05 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Палмер – 22'     2:0 Палмер – 30'     3:0 Педро – 43'    
Удаления: нет / Невеш – 85'

«Когда прозвучал финальный свисток, я пошёл поздравить игроков и не заметил, что произошло», — приводит слова Марески Marca.

Ранее в трансляции показали, как Луис Энрике схватил за горло и оттолкнул нападающего «синих» Жоао Педро, скорее всего, после того, как что-то услышал от бразильского легионера. Также в потасовке принимали участие и другие футболисты.

«Челси» выиграл клубный чемпионат мира во второй раз в истории, выйдя на третье место по этому показателю в мире.

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