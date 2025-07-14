Мареска ответил на вопрос о конфликте между тренером «ПСЖ» и футболистом «Челси»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска ответил на вопрос о потасовке между футболистами, в которой также участвовал тренер «ПСЖ» Луис Энрике, который толкнул нападающего лондонского клуба Жоао Педро.

«Когда прозвучал финальный свисток, я пошёл поздравить игроков и не заметил, что произошло», — приводит слова Марески Marca.

Ранее в трансляции показали, как Луис Энрике схватил за горло и оттолкнул нападающего «синих» Жоао Педро, скорее всего, после того, как что-то услышал от бразильского легионера. Также в потасовке принимали участие и другие футболисты.

«Челси» выиграл клубный чемпионат мира во второй раз в истории, выйдя на третье место по этому показателю в мире.