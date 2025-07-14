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Кварацхелия и Дембеле получили самые низкие оценки за финал КЧМ — L’Еquipe

По информации французского издания L’Еquipe, игроки французского «ПСЖ» Хвича Кварацхелия, Усман Дембеле, Жоау Невеш и Нуну Мендеш — получили самые низкие оценки за финальный матч клубного чемпионата мира с лондонским «Челси» (0:3).

Этим четырём футболистам издание поставило два балла за матч.

Французское издание поставило самые высокие оценки главному тренеру «Челси» Энцо Мареске и полузащитнику Коулу Палмеру, оформившему дубль и сделавшему результативную передачу. Самую низкую оценку в составе лондонцев получил защитник Марк Кукурелья – ему поставили пять баллов.

Работу главного тренера «ПСЖ» Луиса Энрике оценили в три балла. По четыре балла получили Маркиньос и Джанлуиджи Доннарумма. Самая высокая оценка у Ашрафа Хакими – пять.

Фото: Официальный сайт французского издания L’Еquipe

Напомним, «ПСЖ» проиграл первый финал в нынешнем сезоне.