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Ловчев: сербские команды помогают России возвращаться в международный футбол

Ловчев: сербские команды помогают России возвращаться в международный футбол
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Бывший советский футболист Евгений Ловчев высказался о международных товарищеских матчах с участием российских команд.

«Сербские команды помогают нам возвращаться в международный футбол. И то, что швейцарский «Сьон» приезжал, это очень важно для нас. Это показывает, что у нас тут нормальные люди и всё нормально. Они там тоже говорят об этом. Да, наверное, мы что‑то приплачиваем, что они сюда приезжают. Самое главное, когда мы смотрим игру «Зенита» с, предположим, «Акроном», то я вижу, как идет определенная недооценка. А международные игры — это уже немножко другое. Здесь настрой другой, — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

13 июля московский «Спартак» разгромил сербский «Спартак» из Суботицы со счетом 4:1.

Напомним, все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров совместным решением ФИФА и УЕФА в конце февраля 2022 года из-за ситуации на Украине. С тех пор сборная России по футболу проводит только товарищеские матчи.

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