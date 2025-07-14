Тренер «ПСЖ» Энрике: в трудные моменты становится понятно, кто рядом с тобой, а кто нет
Поделиться
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о предстоящей подготовке команды к следующему сезону.
Клубный чемпионат мира — 2025 . Финал
13 июля 2025, воскресенье. 22:05 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Палмер – 22' 2:0 Палмер – 30' 3:0 Педро – 43'
Удаления: нет / Невеш – 85'
«Мне кажется, очень здорово быть тренером «ПСЖ», и мы знаем, кто действительно помогает команде. Вокруг клуба есть люди, которые будут критиковать, но для нас главное использовать это межсезонье с максимальной пользой. Оно будет очень коротким, и нам нужно его использовать по максимуму. В трудные моменты становится понятно, кто рядом с тобой, а кто нет. У меня с юности есть особенность, я обычно очень нравлюсь тем, кто меня хорошо знает, не знаю, не слишком ли это эгоцентрично звучит», — приводит слова Энрике Marca.
В финале клубного чемпионата мира «ПСЖ» с разгромным счётом проиграл лондонскому «Челси» (0:3).
Материалы по теме
Комментарии
- 14 июля 2025
-
04:05
-
03:40
-
03:38
-
03:23
-
03:08
-
03:06
-
02:54
-
02:45
-
02:36
-
02:34
-
02:21
-
02:18
-
02:14
-
02:02
-
01:49
-
01:40
-
01:34
-
01:20
-
01:14
-
01:11
-
00:53
-
00:51
-
00:46
-
00:43
-
00:42
-
00:36
-
00:26
-
00:23
-
00:20
-
00:15
-
00:14
-
00:05
-
00:03
-
00:00
- 13 июля 2025
-
23:50