Тренер «ПСЖ» Энрике: в трудные моменты становится понятно, кто рядом с тобой, а кто нет

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о предстоящей подготовке команды к следующему сезону.

«Мне кажется, очень здорово быть тренером «ПСЖ», и мы знаем, кто действительно помогает команде. Вокруг клуба есть люди, которые будут критиковать, но для нас главное использовать это межсезонье с максимальной пользой. Оно будет очень коротким, и нам нужно его использовать по максимуму. В трудные моменты становится понятно, кто рядом с тобой, а кто нет. У меня с юности есть особенность, я обычно очень нравлюсь тем, кто меня хорошо знает, не знаю, не слишком ли это эгоцентрично звучит», — приводит слова Энрике Marca.

В финале клубного чемпионата мира «ПСЖ» с разгромным счётом проиграл лондонскому «Челси» (0:3).