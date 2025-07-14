Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бразилия — Венесуэла. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «ПСЖ» Энрике: в трудные моменты становится понятно, кто рядом с тобой, а кто нет

Тренер «ПСЖ» Энрике: в трудные моменты становится понятно, кто рядом с тобой, а кто нет
Комментарии

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о предстоящей подготовке команды к следующему сезону.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Финал
13 июля 2025, воскресенье. 22:05 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Палмер – 22'     2:0 Палмер – 30'     3:0 Педро – 43'    
Удаления: нет / Невеш – 85'

«Мне кажется, очень здорово быть тренером «ПСЖ», и мы знаем, кто действительно помогает команде. Вокруг клуба есть люди, которые будут критиковать, но для нас главное использовать это межсезонье с максимальной пользой. Оно будет очень коротким, и нам нужно его использовать по максимуму. В трудные моменты становится понятно, кто рядом с тобой, а кто нет. У меня с юности есть особенность, я обычно очень нравлюсь тем, кто меня хорошо знает, не знаю, не слишком ли это эгоцентрично звучит», — приводит слова Энрике Marca.

В финале клубного чемпионата мира «ПСЖ» с разгромным счётом проиграл лондонскому «Челси» (0:3).

Материалы по теме
Тренер «ПСЖ» схватил звезду «Челси» за шею и толкнул! Скандал с Энрике на финале КЧМ
Тренер «ПСЖ» схватил звезду «Челси» за шею и толкнул! Скандал с Энрике на финале КЧМ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android