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Александр Мостовой отреагировал на победу ЦСКА в матче Суперкубка России

Александр Мостовой отреагировал на победу ЦСКА в матче Суперкубка России
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о финальном матче Суперкубка России, в котором ЦСКА обыграл «Краснодар» со счётом 1:0.

OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал
12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Дивеев – 48'    
Удаления: Кобнан – 89' / нет

«Вот вам и ответ на мои слова: в футболе давным давно всё придумано. Пришёл парень три недели назад в ЦСКА, которого никто не знал, как зовут и как он выглядит. Хорошо, что он футболист в прошлом хороший. И команда выиграла Суперкубок.

Играют всё равно футболисты, чтобы ты там ни делал.
А «Краснодар» второй год подряд проигрывает матч за Суперкубок, потому что во главе команды у них нефутбольный человек», — сказал Мостовой в видеосообщении в своём телеграм-канале.

Напомним, в прошлом году «Краснодар» проиграл матч за Суперкубок России «Зениту» (2:4).

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