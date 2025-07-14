Генич отреагировал на слова Мостового о причине поражения «Краснодара» в матче с ЦСКА

Известный комментатор Константин Генич высказался о словах бывшего полузащитника «Спартака» Александра Мостового о том, почему ЦСКА обыграл «Краснодар» в финальном матче Суперкубка России (1:0). Единственный гол встречи забил Игорь Дивеев.

«Обожаю комментарии Мостового. Уверенно, не сворачивая, всё время по одному и тому же направлению», — написал Генич в своём телеграм-канале.

Ранее Мостовой сказал, что «Краснодар» проигрывает Суперкубок второй год подряд, потому что во главе команды нефутбольный человек.

Напомним, в прошлом году «Краснодар» проиграл матч за Суперкубок России «Зениту» со счётом 2:4.