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Генич отреагировал на слова Мостового о причине поражения «Краснодара» в матче с ЦСКА

Генич отреагировал на слова Мостового о причине поражения «Краснодара» в матче с ЦСКА
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Известный комментатор Константин Генич высказался о словах бывшего полузащитника «Спартака» Александра Мостового о том, почему ЦСКА обыграл «Краснодар» в финальном матче Суперкубка России (1:0). Единственный гол встречи забил Игорь Дивеев.

OLIMPBET Суперкубок России 2025 . Финал
12 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Дивеев – 48'    
Удаления: Кобнан – 89' / нет

«Обожаю комментарии Мостового. Уверенно, не сворачивая, всё время по одному и тому же направлению», — написал Генич в своём телеграм-канале.

Ранее Мостовой сказал, что «Краснодар» проигрывает Суперкубок второй год подряд, потому что во главе команды нефутбольный человек.

Напомним, в прошлом году «Краснодар» проиграл матч за Суперкубок России «Зениту» со счётом 2:4.

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