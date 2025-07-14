«Они не умеют проигрывать». Педро – о стычке с тренером «ПСЖ» Энрике после матча КЧМ

Бразильский нападающий «Челси» Жоао Педро высказался о стычке с главным тренером «ПСЖ» (3:0) Луисом Энрике после финала клубного чемпионата мира.

«Я пошёл защищать Андрея, увидел, что их игроки толпятся вокруг него. Как настоящий бразилец, я пошёл защитить друга. Многие начали сбегаться, и в этой суматохе меня толкнули. Такое бывает. Они не умеют проигрывать, но это и есть футбол», — приводит слова Педро Metro со ссылкой на Sportv.

Ранее в трансляции показали, как испанский специалист схватил за горло и оттолкнул нападающего «синих» Жоао Педро. Также в потасовке принимали участие несколько других футболистов.