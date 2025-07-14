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Тимощук назвал самый радостный момент матча между «Зенитом» и «Войводиной»

Тимощук назвал самый радостный момент матча между «Зенитом» и «Войводиной»
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Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук прокомментировал разгромную победу команды в товарищеском матче с «Войводиной». Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 7:1.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
13 июля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
7 : 1
Войводина
Нови-Сад, Сербия
1:0 Глушенков – 5'     2:0 Энрике – 7'     3:0 дос Сантос – 21'     3:1 Петрович – 30'     4:1 Кассьерра – 36'     5:1 Мантуан – 52'     6:1 Глушенков – 79'     7:1 Энрике – 87'    

«Хорошая игра. Сегодня было важно дать ребятам как можно больше времени провести на футбольном поле, поиграть, получить нагрузку, потому что уже через неделю начинается чемпионат России. Хороший боевой спарринг. Да, где‑то повезло со стандартами, забили четыре мяча — это много. Не нужно вдаваться в эйфорию, потому что это товарищеская игра. Главное было проверить свои кондиции. Чемпионат только начинается, в каждом туре будет борьба, как будто в последнем. Самым радостным моментом была голевая передача Барриоса, который практически в подкате головой ее вырезал на Луиса Энрике, — сказал Тимощук в эфире «Матч ТВ».

По итогам прошлого сезона чемпионата России «Зенит» финишировал на втором месте в турнирной таблице. Чемпионом турнира стал «Краснодар». В тройке лидеров финишировал ЦСКА. Новый сезон чемпионата России стартует 18 июля.

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