ФИФА назвала «Челси» первым чемпионом КЧМ и хочет переименовать других обладателей титула
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Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) в аккаунте клубного чемпионата мира в соцсетях назвала «Челси» первым победителем данного соревнования в истории.
Клубный чемпионат мира — 2025 . Финал
13 июля 2025, воскресенье. 22:05 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Палмер – 22' 2:0 Палмер – 30' 3:0 Педро – 43'
Удаления: нет / Невеш – 85'
Как сообщает портал The Touchline | Football Coverage в соцсети X (ранее Twitter), ФИФА признаёт лондонский клуб единственным чемпионом КЧМ и готова переименовать победителей турнира старого формата в «Межконтинентальных чемпионов».
Напомним, в финальном матче КЧМ-2025 «Челси» разгромил «ПСЖ» со счётом 3:0 и стал обладателем титула. Ранее лондонский клуб уже завоёвывал подобный трофей в розыгрыше старого формата в 2022 году, переиграв бразильский «Палмейрас» (2:1).
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