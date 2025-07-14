ФИФА назвала «Челси» первым чемпионом КЧМ и хочет переименовать других обладателей титула

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) в аккаунте клубного чемпионата мира в соцсетях назвала «Челси» первым победителем данного соревнования в истории.

Как сообщает портал The Touchline | Football Coverage в соцсети X (ранее Twitter), ФИФА признаёт лондонский клуб единственным чемпионом КЧМ и готова переименовать победителей турнира старого формата в «Межконтинентальных чемпионов».

Напомним, в финальном матче КЧМ-2025 «Челси» разгромил «ПСЖ» со счётом 3:0 и стал обладателем титула. Ранее лондонский клуб уже завоёвывал подобный трофей в розыгрыше старого формата в 2022 году, переиграв бразильский «Палмейрас» (2:1).

Самые большие стадионы мира: