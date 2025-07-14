Энцо Фернандес установил уникальное достижение после победы с «Челси» на КЧМ
Поделиться
Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес стал обладателем уникального достижения среди профессиональных футболистов после победы с лондонским клубом на клубном чемпионате мира 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.
Клубный чемпионат мира — 2025 . Финал
13 июля 2025, воскресенье. 22:05 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Палмер – 22' 2:0 Палмер – 30' 3:0 Педро – 43'
Удаления: нет / Невеш – 85'
Фернандес стал единственным игроком в футболе, выигравшим чемпионат мира в составе своей сборной и обладателем клубного чемпионата мира в новом формате. Напомним, в 2022 году Энцо выиграл мундиаль вместе с национальной командой Аргентины.
Напомним, в решающем матче КЧМ-2025 «Челси» разгромил «ПСЖ» со счётом 3:0.
Отметим, ранее в СМИ появилась информация, что ФИФА назвала «синих» первым обладателем КЧМ в истории, а других обладателей титула в старом формате намерена переименовать.
Материалы по теме
Комментарии
- 14 июля 2025
-
05:46
-
05:27
-
05:04
-
04:55
-
04:45
-
04:37
-
04:19
-
04:05
-
03:40
-
03:38
-
03:23
-
03:08
-
03:06
-
02:54
-
02:45
-
02:36
-
02:34
-
02:21
-
02:18
-
02:14
-
02:02
-
01:49
-
01:40
-
01:34
-
01:20
-
01:14
-
01:11
-
00:53
-
00:51
-
00:46
-
00:43
-
00:42
-
00:36
-
00:26
-
00:23