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Энцо Фернандес установил уникальное достижение после победы с «Челси» на КЧМ

Энцо Фернандес установил уникальное достижение после победы с «Челси» на КЧМ
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Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес стал обладателем уникального достижения среди профессиональных футболистов после победы с лондонским клубом на клубном чемпионате мира 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Финал
13 июля 2025, воскресенье. 22:05 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Палмер – 22'     2:0 Палмер – 30'     3:0 Педро – 43'    
Удаления: нет / Невеш – 85'

Фернандес стал единственным игроком в футболе, выигравшим чемпионат мира в составе своей сборной и обладателем клубного чемпионата мира в новом формате. Напомним, в 2022 году Энцо выиграл мундиаль вместе с национальной командой Аргентины.

Напомним, в решающем матче КЧМ-2025 «Челси» разгромил «ПСЖ» со счётом 3:0.

Отметим, ранее в СМИ появилась информация, что ФИФА назвала «синих» первым обладателем КЧМ в истории, а других обладателей титула в старом формате намерена переименовать.

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