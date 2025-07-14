Энцо Фернандес установил уникальное достижение после победы с «Челси» на КЧМ

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес стал обладателем уникального достижения среди профессиональных футболистов после победы с лондонским клубом на клубном чемпионате мира 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Фернандес стал единственным игроком в футболе, выигравшим чемпионат мира в составе своей сборной и обладателем клубного чемпионата мира в новом формате. Напомним, в 2022 году Энцо выиграл мундиаль вместе с национальной командой Аргентины.

Напомним, в решающем матче КЧМ-2025 «Челси» разгромил «ПСЖ» со счётом 3:0.

Отметим, ранее в СМИ появилась информация, что ФИФА назвала «синих» первым обладателем КЧМ в истории, а других обладателей титула в старом формате намерена переименовать.