«Они заслужили». В «ПСЖ» поздравили «Челси» с победой на клубном чемпионате мира
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Президент французского «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи поздравил лондонский «Челси» с победой на клубном чемпионате мира по футболу. В финале турнира «синие» обыграли парижан со счётом 3:0.
Клубный чемпионат мира — 2025 . Финал
13 июля 2025, воскресенье. 22:05 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Палмер – 22' 2:0 Палмер – 30' 3:0 Педро – 43'
Удаления: нет / Невеш – 85'
«Поздравляю «Челси», они заслужили победу. Мы можем гордиться тем, что сделали в этом сезоне. Мы хотели выиграть клубный чемпионат мира, но это сложно. Настало время отпуска, игроки смогут отдохнуть. Мы очень гордимся этим сезоном, он был великолепен. Да, мы проиграли в финале, но я горжусь командой», — приводит слова Аль-Хелаифи онлайн-издание RMC Sport.
Напомним, «ПСЖ» проиграл первый финал в нынешнем сезоне: до этого команда выиграла три трофея во Франции и стала обладателем Лиги чемпионов, в решающем матче разгромив «Интер» (5:0).
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