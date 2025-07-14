«Они заслужили». В «ПСЖ» поздравили «Челси» с победой на клубном чемпионате мира

Президент французского «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи поздравил лондонский «Челси» с победой на клубном чемпионате мира по футболу. В финале турнира «синие» обыграли парижан со счётом 3:0.

«Поздравляю «Челси», они заслужили победу. Мы можем гордиться тем, что сделали в этом сезоне. Мы хотели выиграть клубный чемпионат мира, но это сложно. Настало время отпуска, игроки смогут отдохнуть. Мы очень гордимся этим сезоном, он был великолепен. Да, мы проиграли в финале, но я горжусь командой», — приводит слова Аль-Хелаифи онлайн-издание RMC Sport.

Напомним, «ПСЖ» проиграл первый финал в нынешнем сезоне: до этого команда выиграла три трофея во Франции и стала обладателем Лиги чемпионов, в решающем матче разгромив «Интер» (5:0).