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«Мы проиграли футбол Саудовской Аравии». Блаттер раскритиковал ФИФА

«Мы проиграли футбол Саудовской Аравии». Блаттер раскритиковал ФИФА
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Экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер выступил с критикой в адрес нынешнего руководства федерации и курса, который организация избрала в последние годы.

«Мы проиграли футбол Саудовской Аравии. Им предложили игру – и они её взяли. Удивительно, что внутри самой ФИФА нет никакого сопротивления этому.

Футбола стало многовато. Одни и те же игроки и клубы страдают снова и снова, не получая достаточного отдыха. Экстремальная жара, сопровождающая клубный чемпионат мира всё лето, — это вредно для здоровья и недопустимо», — приводит слова Блаттера The Athletic.

Напомним, в финале клубного чемпионата мира «Челси» со счётом 3:0 разгромил «ПСЖ».

Месси с Энрике и игроками «ПСЖ» после матча

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