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Стало известно, на какой шаг пошёл Рашфорд ради перехода в «Барселону»

Стало известно, на какой шаг пошёл Рашфорд ради перехода в «Барселону»
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд окончательно решил не принимать выгодное предложение из Саудовской Аравии, которое, по данным Mundo Deportivo, достигало примерно € 40 млн. Причина — желание перейти в «Барселону».

По информации источника, футболист готов пойти на снижение зарплаты, чтобы уместиться в финансовые ограничения «Барсы» согласно правилам финансового фэйр-плей.

Обсуждаемое соглашение — это аренда с опцией выкупа в пределах от € 30 до € 40 млн. Сам Рашфорд стремится к тому, чтобы его будущее решилось как можно быстрее, поскольку он хотел бы успеть пройти хотя-бы часть предсезонной подготовки каталонского клуба.

Также сообщается, что после срыва трансфера Нико Уильямса, позиции Рашфорда заметно укрепились, но руководство всё ещё ожидает активации соотношения 1:1 в зарплатном бюджете, необходимого для новых трансферов по правилам Ла Лиги.

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