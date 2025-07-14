Андрей Сантос высказался о стычке с игроками «ПСЖ» после финала КЧМ
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Футболист «Челси» Андрей Сантос рассказал о конфликте с игроками «ПСЖ» после завершения финального матча клубного чемпионата мира по футболу. Игра закончилась победой «синих» со счётом 3:0. По завершении матча главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике схватил за горло и оттолкнул нападающего «Челси» Жоао Педро. Также в потасовке принимали участие несколько других футболистов.
Клубный чемпионат мира — 2025 . Финал
13 июля 2025, воскресенье. 22:05 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Палмер – 22' 2:0 Палмер – 30' 3:0 Педро – 43'
Удаления: нет / Невеш – 85'
«В такие моменты не осознаёшь, что происходит. Я ни перед кем не преклоняюсь. Жоао Педро и ребята подбежали. Главное, что мы – чемпионы», – приводит слова Сантоса издание Globo.
Напомним, «ПСЖ» проиграл первый финал в нынешнем сезоне: до этого команда выиграла три трофея во Франции и стала обладателем Лиги чемпионов, в решающем матче разгромив «Интер» (5:0).
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