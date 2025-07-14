Андрей Сантос высказался о стычке с игроками «ПСЖ» после финала КЧМ

Футболист «Челси» Андрей Сантос рассказал о конфликте с игроками «ПСЖ» после завершения финального матча клубного чемпионата мира по футболу. Игра закончилась победой «синих» со счётом 3:0. По завершении матча главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике схватил за горло и оттолкнул нападающего «Челси» Жоао Педро. Также в потасовке принимали участие несколько других футболистов.

«В такие моменты не осознаёшь, что происходит. Я ни перед кем не преклоняюсь. Жоао Педро и ребята подбежали. Главное, что мы – чемпионы», – приводит слова Сантоса издание Globo.

Напомним, «ПСЖ» проиграл первый финал в нынешнем сезоне: до этого команда выиграла три трофея во Франции и стала обладателем Лиги чемпионов, в решающем матче разгромив «Интер» (5:0).