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Андрей Сантос высказался о стычке с игроками «ПСЖ» после финала КЧМ

Андрей Сантос высказался о стычке с игроками «ПСЖ» после финала КЧМ
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Футболист «Челси» Андрей Сантос рассказал о конфликте с игроками «ПСЖ» после завершения финального матча клубного чемпионата мира по футболу. Игра закончилась победой «синих» со счётом 3:0. По завершении матча главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике схватил за горло и оттолкнул нападающего «Челси» Жоао Педро. Также в потасовке принимали участие несколько других футболистов.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Финал
13 июля 2025, воскресенье. 22:05 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Палмер – 22'     2:0 Палмер – 30'     3:0 Педро – 43'    
Удаления: нет / Невеш – 85'

«В такие моменты не осознаёшь, что происходит. Я ни перед кем не преклоняюсь. Жоао Педро и ребята подбежали. Главное, что мы – чемпионы», – приводит слова Сантоса издание Globo.

Напомним, «ПСЖ» проиграл первый финал в нынешнем сезоне: до этого команда выиграла три трофея во Франции и стала обладателем Лиги чемпионов, в решающем матче разгромив «Интер» (5:0).

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