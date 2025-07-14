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Украинский вратарь «Бенфики» Трубин выставлен на трансфер — Record

Украинский вратарь «Бенфики» Трубин выставлен на трансфер — Record
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Голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин выставлен клубом на продажу, сообщает Record.

По сведениям источника, португальский клуб надеется получить хорошую финансовую прибыль за 23-летнего украинца, цена которого выросла после удачного выступления на клубном чемпионате мира.

Ранее сообщалось, что «Шахтёр» получит 30-40% от будущего трансфера Анатолия. Тransfermarkt оценивает стоимость игрока в € 28 млн, «Бенфика» покупала его за € 10 млн.

Трубин выступает за «Бенфику» с 2023 года. В прошедшем сезоне чемпионата Португалии он провёл 32 матча, в которых пропустил 28 голов.

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