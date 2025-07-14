Николо Скира сообщил, какой ценник установил «Реал» для продажи Родриго

Два неназванных клуба АПЛ проявляют интерес к правому вингеру мадридского «Реала» Родриго, сообщает инсайдер Николо Скира на своей страничке в соцсетях.

По информации источника, мадридцы просят за 24-летнего бразильца € 120-130 млн.

Отметим, что Родриго не выходил в стартовом составе «Реала» на клубном чемпионате мира в пяти матчах подряд. Всего на его счету 92 минуты и одна голевая передача в составе испанского клуба на турнире при Хаби Алонсо.

Всего в сезоне он забил 13 голов и стал автором девяти результативных передач в 50 матчах за «Реал» во всех турнирах. Ранее сообщалось, что на игрока претендуют «Ливерпуль» и «Арсенал».

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