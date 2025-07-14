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«Если он меня ударит — я мёртв». Алекс Фергюсон рассказал о конфликте со Шмейхелем

«Если он меня ударит — я мёртв». Алекс Фергюсон рассказал о конфликте со Шмейхелем
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Легендарный британский тренер английского «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон рассказал о небольшом конфликте, который у него произошёл с датским вратарём Петером Шмейхелем во время их совместной работы в клубе.

«Однажды у нас был какой-то спор, он стал прямо передо мной, а другие игроки закрыли на это глаза… В тот момент я смотрю вверх и думаю: «Если он меня ударит — я мёртв», — приводит слова Фергюсона Give me Sport.

Петер Шмейхель выступал за «Манчестер Юнайтед» с 1991 по 1999 год. Он был одним из ключевых игроков эпохи сэра Алекса Фергюсона, завоевав с клубом 15 трофеев, включая пять титулов Премьер-лиги и Лигу чемпионов в 1999 году.

Шмейхель был известен своей мощной физикой, отличной реакцией и лидерством на поле. В финале Лиги чемпионов 1999 года он был капитаном команды и помог завершить исторический требл — победить в чемпионате, Кубке Англии и Лиге чемпионов в одном сезоне.

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