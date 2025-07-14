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Эдуард Мор объяснил, почему переход Жерсона в «Зенит» является плюсом для всей РПЛ

Эдуард Мор объяснил, почему переход Жерсона в «Зенит» является плюсом для всей РПЛ
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Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор высказался о переходе бразильского полузащитника Жерсона в санкт-петербургский «Зенит». О трансфере бразильца сине-бело-голубые объявили перед игрой с «Войводиной» (7:1), которая состоялась в минувшее воскресенье.

«Игрок сборной Бразилии, который может на поле абсолютно всё — обороняться, атаковать, обыгрывать. Здорово, что в нашем чемпионате появляются такие футболисты. Я не являюсь главным болельщиком «Зенита», но когда появляются такие футболисты, это очень приятно», — заявил Мор в эфире «Матч ТВ».

Жерсон играл за «Фламенго» с 2019 по 2021 год, а также с 2023 года. Всего в составе бразильской команды в 253 матчах полузащитник забил 19 голов и отдал 34 результативные передачи. На его счету также участие в 14 матчах в составе сборной Бразилии и один гол.

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