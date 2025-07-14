Артём Довбик принял решение, за какой клуб хочет выступать в новом сезоне

Нападающий сборной Украины и итальянской «Ромы» Артём Добвик принял решение о своём будущем.

По информации RomaPress, Довбик окончательно решил остаться в «Роме» и произвести положительное впечатление на тренера Джан Пьеро Гасперини. К тому же сообщается, что Артём сменил игровой номер и будет выступать в следующем сезоне с девяткой на спине. В прошлом сезоне Довбик выступал под 11-м номером.

В завершившемся сезоне в активе Довбика 45 матчей, 17 голов и четыре ассиста за итальянский клуб.

Напомним, Довбик прошлым летом перешёл в «Рому» из «Жироны», за которую выступал с 2023 года.

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