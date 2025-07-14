Роберта Санчеса признали лучшим вратарём клубного чемпионата мира

Голкипер лондонского «Челси» Роберт Санчес признан лучшим вратарём клубного чемпионата мира по футболу — 2025. «Синие» выиграли турнир, обыграв в финале «ПСЖ» со счётом 3:0. По завершении этой игры Санчес получил «Золотую перчатку».

Матч между «Челси» и «ПСЖ» состоялся накануне, 13 июля. Команды играли на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США). В качестве главного арбитра встречи выступил Алиреза Фагани (Иран).

На 22-й минуте полузащитник лондонского клуба Коул Палмер открыл счёт в матче с передачи Мало Гюсто. На 30-й минуте матча Палмер оформил дубль с передачи Ливая Колуилла. На 43-й минуте Жоао Педро забил третий гол в ворота парижан с передачи Коула Палмера и установил окончательный счёт — 3:0.