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Роберта Санчеса признали лучшим вратарём клубного чемпионата мира

Роберта Санчеса признали лучшим вратарём клубного чемпионата мира
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Голкипер лондонского «Челси» Роберт Санчес признан лучшим вратарём клубного чемпионата мира по футболу — 2025. «Синие» выиграли турнир, обыграв в финале «ПСЖ» со счётом 3:0. По завершении этой игры Санчес получил «Золотую перчатку».

Клубный чемпионат мира — 2025 . Финал
13 июля 2025, воскресенье. 22:05 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Палмер – 22'     2:0 Палмер – 30'     3:0 Педро – 43'    
Удаления: нет / Невеш – 85'

Матч между «Челси» и «ПСЖ» состоялся накануне, 13 июля. Команды играли на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США). В качестве главного арбитра встречи выступил Алиреза Фагани (Иран).

На 22-й минуте полузащитник лондонского клуба Коул Палмер открыл счёт в матче с передачи Мало Гюсто. На 30-й минуте матча Палмер оформил дубль с передачи Ливая Колуилла. На 43-й минуте Жоао Педро забил третий гол в ворота парижан с передачи Коула Палмера и установил окончательный счёт — 3:0.

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