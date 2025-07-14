Владимир Быстров сообщил об имевшем место недовольстве Глушенкова в «Зените»

Бывший игрок сборной России Владимир Быстров высказался о полузащитнике «Зените» Максиме Глушенкове и работе клуба в летнее трансферное окно.

«Мне кажется, работа была проведена колоссальная. Многие хорошие игроки пришли, старые остались. Подписали тех, кто нужен для тренировок, для коллектива. С другими, я думаю, поговорили и решили, что всё-таки они плывут в одну сторону и на одной лодке. Я имею в виду Максима Глушенкова. Он был недоволен, но раз он в команде — значит, все вопросы решены. И все остальные недовольные, которые были, остались в команде тоже», — сказал Быстров в эфире спортивного радио «Движение».

Напомним, вчера, 13 июля, «Зенит» в товарищеском матче разгромил «Войводину» со счётом 7:1. На счету Глушенкова в этом матче дубль.

Гендер-пати Вячеслава Малафеева на стадионе «Зенита»