«Это немыслимо». Быстров отреагировал на неприезд Вендела из отпуска в «Зенит»

Бывший игрок сборной России Владимир Быстров высказался о ситуации с задержкой возвращения полузащитника Вендела в расположение «Зенита».

«Для меня это немыслимо. Если только есть какие-то форс-мажорные обстоятельства, семейные проблемы. Бывают разные ситуации. Тогда, в принципе, да. Но на моей практике все, кто задерживался даже на день-два, получали огромные штрафы. Когда штрафовали на всю зарплату — у других отпадало желание так делать. А так, естественно, это не идёт на пользу команде. Это только во вред», — сказал Быстров в эфире спортивного радио «Движение».

Напомним, до старта РПЛ осталось четыре дня, однако бразилец до сих пор не вернулся в расположение клуба.

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