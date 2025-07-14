Дезире Дуэ признан лучшим молодым игроком КЧМ-2025

20-летний нападающий «ПСЖ» Дезире Дуэ признан лучшим молодым игроком клубного чемпионата мира по футболу — 2025. Парижане в финале турнира уступили «Челси» со счётом 0:3. Всего Дуэ провёл семь игр на КЧМ и забил один гол.

Матч между «Челси» и «ПСЖ» состоялся накануне, 13 июля. Команды играли на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США). В качестве главного арбитра встречи выступил Алиреза Фагани (Иран).

На 22-й минуте полузащитник лондонского клуба Коул Палмер открыл счёт в матче с передачи Мало Гюсто. На 30-й минуте матча Палмер оформил дубль с передачи Ливая Колуилла. На 43-й минуте Жоао Педро забил третий гол в ворота парижан с передачи Коула Палмера и установил окончательный счёт — 3:0.