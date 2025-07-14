«Челси» разгромил «ПСЖ» и выиграл КЧМ, слова Овечкина о возвращении в РФ. Главное к утру
Лондонский «Челси» выиграл клубный чемпионат мира, разгромив в финале «Пари Сен-Жермен», российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о возвращении в Россию после окончания грядущего сезона, итальянец Янник Синнер выиграл Уимблдон, одолев в решающей встрече испанца Карлоса Алькараса. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Челси» разгромил «ПСЖ» и стал победителем клубного ЧМ.
- «Это бред». Овечкин отреагировал на слухи про возвращение в Россию после следующего сезона.
- Янник Синнер выиграл Уимблдон-2025, победив в финале Карлоса Алькараса.
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