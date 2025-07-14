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14 июля главные новости спорта, футбол, хоккей, теннис, баскетбол, НБА, НХЛ, клубный чемпионат мира, Уимблдон

«Челси» разгромил «ПСЖ» и выиграл КЧМ, слова Овечкина о возвращении в РФ. Главное к утру
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Лондонский «Челси» выиграл клубный чемпионат мира, разгромив в финале «Пари Сен-Жермен», российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о возвращении в Россию после окончания грядущего сезона, итальянец Янник Синнер выиграл Уимблдон, одолев в решающей встрече испанца Карлоса Алькараса. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Челси» разгромил «ПСЖ» и стал победителем клубного ЧМ.
  2. «Это бред». Овечкин отреагировал на слухи про возвращение в Россию после следующего сезона.
  3. Янник Синнер выиграл Уимблдон-2025, победив в финале Карлоса Алькараса.
  4. Егор Дёмин провёл очередной матч в Летней лиге НБА. У россиянина более 10 очков.
  5. Андреева впервые стала пятой ракеткой мира, Павлюченкова поднялась на 20 строчек рейтинга.
  6. Команда звёзд НХЛ разгромила игроков КХЛ в «Матче года» с разницей более чем в 10 шайб.
  7. Финал клубного ЧМ завершился потасовкой с участием тренера «ПСЖ» Энрике.
  8. Коул Палмер признан лучшим игроком клубного чемпионата мира.
  9. «Зенит» разгромил «Войводину», забив семь голов в товарищеском матче.
  10. Владимир Быстров сообщил об имевшем место недовольстве Глушенкова в «Зените».

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