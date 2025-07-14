«Крылья Советов» поздравили губернатора Самарской области с днём рождения

Пресс-служба «Крыльев Советов» поздравила губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева с днём рождения. Сегодня, 14 июля, чиновнику исполняется 35 лет. Напомним, в декабре 2024 года Федорищев направил в прокуратуру просьбу проверить решения по государственному финансированию футбола при бывшем главе региона Дмитрии Азарове, а также связанные с «Крыльями Советов» сделки агентов Павла Андреева и Марко Трабукки.

«С днём рождения, Вячеслав Андреевич! 14 июля губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отмечает свой день рождения. Вячеслав Андреевич, за время работы в должности главы региона мы узнали вас как энергичного и умного руководителя, много делающего для развития региона и спорта в частности. Вы всегда поддерживаете наш клуб и за это время стали преданным болельщиком «Крыльев». Поздравляем вас с днём рождения и желаем крепкого здоровья, счастья, неиссякаемой энергии на благо Самарской области и России», — сказано в сообщении пресс-службы «Крыльев Советов», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

Прошлый сезон «Крылья Советов» завершили на 10-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 31 очко. Летом команду покинул Игорь Осинькин, занимавший должность главного тренера.