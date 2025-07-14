«Видно по глазам». Радимов заявил, что Максим Глушенков набрался уверенности

Бывший российский футболист Владислав Радимов высказался о полузащитнике санкт-петербургского «Зенита» Максиме Глушенкове. По словам Радимова, Глушенков чувствует себе увереннее по сравнению с прошлым сезоном. В товарищеском матче с «Войводиной» (7:1) Максим оформил дубль.

«Глушенков в конце того года был хмурый, неулыбчивый, видно было, что на него что‑то давило. А сейчас абсолютно спокойный человек, улыбчивый. По глазам видно, что уверенный в своих силах, и это видно по игре», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

В прошедшем сезоне 25-летний футболист принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и пятью результативными передачами.