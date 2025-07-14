«Видно по глазам». Радимов заявил, что Максим Глушенков набрался уверенности
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Бывший российский футболист Владислав Радимов высказался о полузащитнике санкт-петербургского «Зенита» Максиме Глушенкове. По словам Радимова, Глушенков чувствует себе увереннее по сравнению с прошлым сезоном. В товарищеском матче с «Войводиной» (7:1) Максим оформил дубль.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
13 июля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
7 : 1
Войводина
Нови-Сад, Сербия
1:0 Глушенков – 5' 2:0 Энрике – 7' 3:0 дос Сантос – 21' 3:1 Петрович – 30' 4:1 Кассьерра – 36' 5:1 Мантуан – 52' 6:1 Глушенков – 79' 7:1 Энрике – 87'
«Глушенков в конце того года был хмурый, неулыбчивый, видно было, что на него что‑то давило. А сейчас абсолютно спокойный человек, улыбчивый. По глазам видно, что уверенный в своих силах, и это видно по игре», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».
В прошедшем сезоне 25-летний футболист принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и пятью результативными передачами.
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