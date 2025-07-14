«Челси» установил исторический рекорд, обыграв «ПСЖ» в финале КЧМ

Лондонский «Челси» стал первой в истории футбола командой, которая выиграла все главные клубные трофеи, сообщает телеграм-канал Stata Football. Так, «синие» побеждали в английской Премьер-лиге, Кубке страны и Кубке лиги, выигрывали Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций. Клубный чемпионат мира стал последним турниром, в котором «Челси» одержал победу.

Матч между «Челси» и «ПСЖ» состоялся накануне, 13 июля. Команды играли на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США). В качестве главного арбитра встречи выступил Алиреза Фагани (Иран).

На 22-й минуте полузащитник лондонского клуба Коул Палмер открыл счёт в матче с передачи Мало Гюсто. На 30-й минуте матча Палмер оформил дубль с передачи Ливая Колуилла. На 43-й минуте Жоао Педро забил третий гол в ворота парижан с передачи Коула Палмера и установил окончательный счёт — 3:0.