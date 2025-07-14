Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Каррерас перешёл в «Реал». О трансфере объявят сегодня — Фабрицио Романо

Каррерас перешёл в «Реал». О трансфере объявят сегодня — Фабрицио Романо
Комментарии

Крайний защитник Альваро Каррерас перешёл в мадридский «Реал» из лиссабонской «Бенфики». Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, переход полностью оформлен. Сегодня мадридский клуб сделает официальное объявление о трансфере.

В прошлом сезоне Каррерас сыграл в 52 матчах во всех турнирах, забив четыре гола и сделав пять результативных передач. По данным Transfermarkt, его ориентировочная стоимость составляет € 35 млн.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера может составить порядка € 50 млн и будет выплачена в несколько этапов.

На базе «Реала» вывесили плакат с просьбой вернуть Роналду

Материалы по теме
Николо Скира сообщил, какой ценник установил «Реал» для продажи Родриго
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android