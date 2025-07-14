Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Спартаке» высказались о возможном ужесточении лимита на легионеров в российском футболе

В «Спартаке» высказались о возможном ужесточении лимита на легионеров в российском футболе
Комментарии

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев высказался о возможном ужесточении лимита на легионеров в российском футболе. Функционер отметил, что для него идеальный вариант — это отсутствие лимита как такового.

«Как вы знаете, время от времени тема ужесточения лимита на легионеров поднимается. Я скорее за стабильность в этом вопросе — чтобы не меняли лимит каждые два-три года. Во-первых, это дополнительные финансовые расходы для клуба. Во-вторых, на мой взгляд, это не решает проблему недостатка квалифицированных российских футболистов. На мой личный взгляд, отсутствие лимита — это идеальный вариант (улыбается)», — сказал Малышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Материалы по теме
Олег Малышев отреагировал на интерес иностранных клубов к игроку «Спартака» Угальде
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android