В «Спартаке» высказались о возможном ужесточении лимита на легионеров в российском футболе

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев высказался о возможном ужесточении лимита на легионеров в российском футболе. Функционер отметил, что для него идеальный вариант — это отсутствие лимита как такового.

«Как вы знаете, время от времени тема ужесточения лимита на легионеров поднимается. Я скорее за стабильность в этом вопросе — чтобы не меняли лимит каждые два-три года. Во-первых, это дополнительные финансовые расходы для клуба. Во-вторых, на мой взгляд, это не решает проблему недостатка квалифицированных российских футболистов. На мой личный взгляд, отсутствие лимита — это идеальный вариант (улыбается)», — сказал Малышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.