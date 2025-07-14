Радимов оценил голевой пас Барриоса в матче с «Войводиной»
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Бывший российский футболист Владислав Радимов высказался о голевой передаче полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Вильмара Барриоса в товарищеском матче с «Войводиной». В моменте с седьмым забитым мячом Барриос потерял равновесие, проскользил по газону, но сумел отдать голевой пас головой на Луиса Энрике.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
13 июля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
7 : 1
Войводина
Нови-Сад, Сербия
1:0 Глушенков – 5' 2:0 Энрике – 7' 3:0 дос Сантос – 21' 3:1 Петрович – 30' 4:1 Кассьерра – 36' 5:1 Мантуан – 52' 6:1 Глушенков – 79' 7:1 Энрике – 87'
«В футболе не бывает безвыходных ситуаций. Это для молодёжи, которая говорит: «Что я мог сделать?» Вот Барриос был готов, что будет продолжение. Голевая передача — это самое крутое, что мы видели за последний месяц», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».
Встреча между «Зенитом» и «Войводиной» прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 7:1.
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