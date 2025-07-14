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Радимов оценил голевой пас Барриоса в матче с «Войводиной»

Радимов оценил голевой пас Барриоса в матче с «Войводиной»
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Бывший российский футболист Владислав Радимов высказался о голевой передаче полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Вильмара Барриоса в товарищеском матче с «Войводиной». В моменте с седьмым забитым мячом Барриос потерял равновесие, проскользил по газону, но сумел отдать голевой пас головой на Луиса Энрике.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
13 июля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
7 : 1
Войводина
Нови-Сад, Сербия
1:0 Глушенков – 5'     2:0 Энрике – 7'     3:0 дос Сантос – 21'     3:1 Петрович – 30'     4:1 Кассьерра – 36'     5:1 Мантуан – 52'     6:1 Глушенков – 79'     7:1 Энрике – 87'    

«В футболе не бывает безвыходных ситуаций. Это для молодёжи, которая говорит: «Что я мог сделать?» Вот Барриос был готов, что будет продолжение. Голевая передача — это самое крутое, что мы видели за последний месяц», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Встреча между «Зенитом» и «Войводиной» прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 7:1.

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