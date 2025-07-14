Радимов оценил голевой пас Барриоса в матче с «Войводиной»

Бывший российский футболист Владислав Радимов высказался о голевой передаче полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Вильмара Барриоса в товарищеском матче с «Войводиной». В моменте с седьмым забитым мячом Барриос потерял равновесие, проскользил по газону, но сумел отдать голевой пас головой на Луиса Энрике.

«В футболе не бывает безвыходных ситуаций. Это для молодёжи, которая говорит: «Что я мог сделать?» Вот Барриос был готов, что будет продолжение. Голевая передача — это самое крутое, что мы видели за последний месяц», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Встреча между «Зенитом» и «Войводиной» прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 7:1.