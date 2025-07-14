«При таких затратах второе место для «Зенита» будет провалом». Быстров — о старте РПЛ

Бывший игрок сборной России Владимир Быстров высказался о грядущем старте сезона РПЛ и результатах «Зенита».

«Всё поставлено на карту. Но в прошлом году не смогли же даже с такими покупками стать чемпионами. Поэтому никто не поймёт, если с такими покупками не стать чемпионом и в этом.

Так как «Зенит» потратился и купил легионеров, он не имеет права не становиться первым в этом сезоне. Второе место будет считаться абсолютным провалом», — сказал Быстров в эфире радио «Движение».

Напомним, в прошлом сезоне чемпионом РПЛ стал «Краснодар». «Зенит» занял второе место.

В 1-м туре нового сезона «Зенит» 20 июля примет у себя на поле «Ростов».

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