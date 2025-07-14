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«Коул Палмер — лучший в мире». Вратарь «Челси» Санчес — о Палмере

«Коул Палмер — лучший в мире». Вратарь «Челси» Санчес — о Палмере
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Вратарь «Челси» Роберт Санчес высказался об игре своего одноклубника полузащитника Коула Палмера в финале клубного чемпионата мира с «ПСЖ», в котором лондонцы победили со счётом 3:0. Англичанин забил два гола и отдал результативную передачу.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Финал
13 июля 2025, воскресенье. 22:05 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Палмер – 22'     2:0 Палмер – 30'     3:0 Педро – 43'    
Удаления: нет / Невеш – 85'

«Коул Палмер — лучший в мире. Если он не лучший сейчас, то станет таковым в ближайшие два-три года. Он — топовый игрок. Он показывает это во всех матчах. То, что он делает, — это волшебство. Когда у него появляется шанс, он им пользуется. Сегодня он забил два гола, почти сделал хет-трик. Впечатляет», — приводит слова Санчеса официальный сайт ФИФА.

Стоит отметить, что футболист «синих» был признан лучшим игроком клубного чемпионата мира. 23-летний Палмер принял участие в шести из семи матчей турнира, забив три гола и отдав результативную передачу.

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