«Коул Палмер — лучший в мире». Вратарь «Челси» Санчес — о Палмере

Вратарь «Челси» Роберт Санчес высказался об игре своего одноклубника полузащитника Коула Палмера в финале клубного чемпионата мира с «ПСЖ», в котором лондонцы победили со счётом 3:0. Англичанин забил два гола и отдал результативную передачу.

«Коул Палмер — лучший в мире. Если он не лучший сейчас, то станет таковым в ближайшие два-три года. Он — топовый игрок. Он показывает это во всех матчах. То, что он делает, — это волшебство. Когда у него появляется шанс, он им пользуется. Сегодня он забил два гола, почти сделал хет-трик. Впечатляет», — приводит слова Санчеса официальный сайт ФИФА.

Стоит отметить, что футболист «синих» был признан лучшим игроком клубного чемпионата мира. 23-летний Палмер принял участие в шести из семи матчей турнира, забив три гола и отдав результативную передачу.