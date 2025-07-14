Экс-форвард «Барселоны» заявил, что отдал бы «Золотой мяч» Дембеле, а не Ямалю

Бывший футболист «Барселоны» Франсиско Карраско заявил, что вингер «ПСЖ» Усман Дембеле заслуживает выиграть «Золотой мяч» — 2025. При этом Карраско отметил, что надеется на победу игрока сине-гранатовых Ламина Ямаля в следующем году.

— Кому бы вы отдали «Золотой мяч» — Дембеле или Ямалю?

— Дембеле. В следующем году, надеюсь, Ламин заберёт его. Фактически Дембеле добился большего по итогам завершившегося сезона, хотя Ямаль мог бы получить «Золотой мяч» за свой талант и игру, — приводит слова Карраско известное испанское онлайн-издание Mundo Deportivo.

Напомним, Дембеле помог «ПСЖ» выиграть Лигу чемпионов, чемпионат Франции и Кубок страны в сезоне-2024/2025.