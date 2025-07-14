Нападающий «Будё-Глимт» оформил хет-трик за 36 минут. Все голы были отменены из-за офсайда

Форвард «Будё-Глимт» Каспер Хёг забил три гола в первом тайме матча чемпионата Норвегии с «Саннефьордом». Нападающий отличился на 13-й, 16-й и 45+4-й минуте, но все взятия ворот были отменены из-за офсайдов игрока. Во втором тайме датский футболист отдал голевую передачу и отличился с пенальти.

Стоит отметить, что российский вратарь Никита Хайкин сыграл «на ноль» в этой встрече. В 2021 году голкипер вызывался в сборную России.

Каспер Хёг в 12 матчах чемпионата Норвегии забил девять голов и отдал две результативные передачи. Его команда занимает пятую строчку с 23 очками в Элитсерии, отставая от лидирующего «Викинга» на 13 очков. При этом «Будё-Глимт» имеет четыре игры в запасе.