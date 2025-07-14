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Нападающий «Будё-Глимт» оформил хет-трик за 36 минут. Все голы были отменены из-за офсайда

Нападающий «Будё-Глимт» оформил хет-трик за 36 минут. Все голы были отменены из-за офсайда
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Форвард «Будё-Глимт» Каспер Хёг забил три гола в первом тайме матча чемпионата Норвегии с «Саннефьордом». Нападающий отличился на 13-й, 16-й и 45+4-й минуте, но все взятия ворот были отменены из-за офсайдов игрока. Во втором тайме датский футболист отдал голевую передачу и отличился с пенальти.

Норвегия — Элитсерия . 13-й тур
12 июля 2025, суббота. 17:00 МСК
Будё-Глимт
Будё
Окончен
2 : 0
Саннефьорд
Саннефьорд
1:0 Бломберг – 59'     2:0 Хёг – 68'    

Стоит отметить, что российский вратарь Никита Хайкин сыграл «на ноль» в этой встрече. В 2021 году голкипер вызывался в сборную России.

Каспер Хёг в 12 матчах чемпионата Норвегии забил девять голов и отдал две результативные передачи. Его команда занимает пятую строчку с 23 очками в Элитсерии, отставая от лидирующего «Викинга» на 13 очков. При этом «Будё-Глимт» имеет четыре игры в запасе.

Турнирная таблица чемпионата Норвегии
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