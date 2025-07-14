«Мне нравятся финалы». Игрок «Челси» Коул Палмер прокомментировал победу над «ПСЖ»

Полузащитник «Челси» Коул Палмер прокомментировал победу своей команды в финальном матче клубного чемпионата мира с «Пари Сен-Жермен» (3:0). Футболист оформил дубль и отдал одну результативную передачу.

«Конечно, это потрясающее чувство. Ещё лучше от того, что, очевидно, все сомневались в нас перед игрой. Выйти на поле и дать бой, как мы сделали против великой команды, — это здорово. Мне нравятся финалы, и это случилось снова.

Тренер разработал отличный план на игру. Он знал, где будет свободное пространство. Мне оставалось только отплатить ему тем же и забить несколько голов. Он создаёт нечто особенное, нечто важное. Я чувствую, что мы движемся в правильном направлении», — приводит слова Палмера Sky Sports.