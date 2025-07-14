«Мне нравятся финалы». Игрок «Челси» Коул Палмер прокомментировал победу над «ПСЖ»
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Полузащитник «Челси» Коул Палмер прокомментировал победу своей команды в финальном матче клубного чемпионата мира с «Пари Сен-Жермен» (3:0). Футболист оформил дубль и отдал одну результативную передачу.
Клубный чемпионат мира — 2025 . Финал
13 июля 2025, воскресенье. 22:05 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Палмер – 22' 2:0 Палмер – 30' 3:0 Педро – 43'
Удаления: нет / Невеш – 85'
«Конечно, это потрясающее чувство. Ещё лучше от того, что, очевидно, все сомневались в нас перед игрой. Выйти на поле и дать бой, как мы сделали против великой команды, — это здорово. Мне нравятся финалы, и это случилось снова.
Тренер разработал отличный план на игру. Он знал, где будет свободное пространство. Мне оставалось только отплатить ему тем же и забить несколько голов. Он создаёт нечто особенное, нечто важное. Я чувствую, что мы движемся в правильном направлении», — приводит слова Палмера Sky Sports.
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