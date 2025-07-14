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«Надежд не много». Адвокат Добровинский — об апелляции на арест акционера «Торпедо»

«Надежд не много». Адвокат Добровинский — об апелляции на арест акционера «Торпедо»
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Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы акционера «Торпедо» Леонида Соболева, рассказал о ситуации с апелляцией на арест своего клиента, а также ответил на вопрос о возможном обжаловании исключения автозаводцев из РПЛ в CAS.

— Особых новостей нет, мы ждём апелляцию на арест Леонида Соболева. Но мосгорсуд не зря называют мосгорштамп. Надежд не много. Следственных действий пока нет никаких.

— Он собирается обжаловать исключение «Торпедо» из РПЛ в CAS?
— Из тюрьмы это сделать сложно, — сказал Добровинский корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, автозаводцы были исключены из числа участников РПЛ за влияние на судей. Вместо чёрно-белых в новом розыгрыше высшего дивизиона российского первенства сыграет «Оренбург».

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