Капитан «ПСЖ» Маркиньос прокомментировал поражение от «Челси» в финале КЧМ-2025
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Защитник и капитан «Пари Сен-Жермен» Маркиньос прокомментировал поражение от лондонского «Челси» в финальном матче клубного чемпионата мира — 2025. Англичане одержали победу со счётом 3:0, забив все три гола в первой половине встречи.
Клубный чемпионат мира — 2025 . Финал
13 июля 2025, воскресенье. 22:05 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Палмер – 22' 2:0 Палмер – 30' 3:0 Педро – 43'
Удаления: нет / Невеш – 85'
«У этой команды схожая с нашей философия. Они отлично провели первый тайм, и, я думаю, это стало залогом результата. Они действовали эффективно. Они хорошо изучили нашу игру и воспользовались несколькими небольшими слабостями. В первом тайме мы были не в лучшей форме. Тяжело, особенно в пылу матча, ведь мы очень хотели завершить этот невероятный сезон. Очень обидно», — приводит слова Маркиньоса Le Parisien.
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