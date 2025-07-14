Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Капитан «ПСЖ» Маркиньос прокомментировал поражение от «Челси» в финале КЧМ-2025

Капитан «ПСЖ» Маркиньос прокомментировал поражение от «Челси» в финале КЧМ-2025
Комментарии

Защитник и капитан «Пари Сен-Жермен» Маркиньос прокомментировал поражение от лондонского «Челси» в финальном матче клубного чемпионата мира — 2025. Англичане одержали победу со счётом 3:0, забив все три гола в первой половине встречи.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Финал
13 июля 2025, воскресенье. 22:05 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Палмер – 22'     2:0 Палмер – 30'     3:0 Педро – 43'    
Удаления: нет / Невеш – 85'

«У этой команды схожая с нашей философия. Они отлично провели первый тайм, и, я думаю, это стало залогом результата. Они действовали эффективно. Они хорошо изучили нашу игру и воспользовались несколькими небольшими слабостями. В первом тайме мы были не в лучшей форме. Тяжело, особенно в пылу матча, ведь мы очень хотели завершить этот невероятный сезон. Очень обидно», — приводит слова Маркиньоса Le Parisien.

Материалы по теме
«Мне нравятся финалы». Игрок «Челси» Коул Палмер прокомментировал победу над «ПСЖ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android