Капитан «ПСЖ» Маркиньос прокомментировал поражение от «Челси» в финале КЧМ-2025

Защитник и капитан «Пари Сен-Жермен» Маркиньос прокомментировал поражение от лондонского «Челси» в финальном матче клубного чемпионата мира — 2025. Англичане одержали победу со счётом 3:0, забив все три гола в первой половине встречи.

«У этой команды схожая с нашей философия. Они отлично провели первый тайм, и, я думаю, это стало залогом результата. Они действовали эффективно. Они хорошо изучили нашу игру и воспользовались несколькими небольшими слабостями. В первом тайме мы были не в лучшей форме. Тяжело, особенно в пылу матча, ведь мы очень хотели завершить этот невероятный сезон. Очень обидно», — приводит слова Маркиньоса Le Parisien.