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«У «ПСЖ» очень качественные игроки, но мы гораздо лучше». Вратарь «Челси» Санчес — о «ПСЖ»

«У «ПСЖ» очень качественные игроки, но мы гораздо лучше». Вратарь «Челси» Санчес — о «ПСЖ»
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Вратарь «Челси» Роберт Санчес ответил на вопрос, что «ПСЖ» недооценил «синих» в финале клубного чемпионата мира. Напомним, лондонцы победили команду из столицы Франции со счётом 3:0.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Финал
13 июля 2025, воскресенье. 22:05 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Палмер – 22'     2:0 Палмер – 30'     3:0 Педро – 43'    
Удаления: нет / Невеш – 85'

«Похоже, так оно и было, не так ли? Судя по всему, что мы читали и видели в интервью, правда в том, что они так и сделали. У них был очень хороший сезон, но они не играли с нами. У «ПСЖ» очень качественные игроки, они играют с большой интенсивностью, энергией, но, на мой взгляд, мы гораздо лучше. Я сказал товарищам по команде, что у нас больше энергии, больше напора, чем у них, что мы выиграем матч. И они так и сделали. Мы шли в атаку с первых минут, и, когда у нас появлялись моменты, мы забивали голы. Какой финал! Мы приложили много усилий на этом турнире, так что мы это заслужили. Я очень рад, что мы провели отличный матч, смогли забить голы. Мы могли забить больше», — приводит слова Санчеса официальный сайт ФИФА.

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