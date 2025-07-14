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Владислав Радимов определил самого незаменимого игрока «Зенита»

Владислав Радимов определил самого незаменимого игрока «Зенита»
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Бывший российский футболист Владислав Радимов высказался о полузащитнике «Зенита» Густаво Мантуане. По словам Радимова, Мантуан является просто незаменимым игроком для сине-бело-голубых.

«Это пример того, что ты сам делаешь себя. Мантуан по большому счёту был куплен на сдачу, то есть вдобавок к кому‑то. Он был сначала в аренде. Потом сделал себе имя, в итоге с ним продлили контракт на три или четыре года, и сейчас он просто незаменим в этой команде, показывает футбол высочайшего класса, чтобы играть в старте», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в минувшем сезоне санкт-петербургский клуб занял второе место в Российской Премьер-Лиге, набрав 66 очков после 30 туров. До этого «Зенит» становился чемпионом страны шесть раз подряд.

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