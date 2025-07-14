Агенты Дьёкереша прилетели в Лондон для завершения трансфера игрока в «Арсенал» — Романо

Агенты нападающего «Спортинга» Виктора Дьёкереша прилетели в Лондон для согласования деталей сделки с «Арсеналом» по трансферу футболиста. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, Дьёкереш готов отправиться на медосмотр. 27-летний футболист полетит в Англию, как только будут улажены последние детали по переходу.

Дьёкереш играет за «Спортинг» с 2023 года. В 102 матчах за команду форвард забил 97 голов и отдал 28 результативных передач. За сборную Швеции форвард забил 15 голов за 26 матчей. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.