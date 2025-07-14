Экс-игрок «Крыльев» Сергеев рассказал, как попрощался с одноклубниками

Бывший нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев, перешедший в московское «Динамо», ответил на вопрос, как он попрощался с экс-одноклубниками.

— Как попрощался с «Крыльями»?

— Написал ребятам. Поблагодарил всех, что вместе сделали огромный путь. Был тяжёлый сезон. Поэтому всем спасибо. Это тоже благодаря им. Ещё увидимся на футбольных полях. Может быть, с кем-то вместе будем ещё играть, — сказал Сергеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Иван Сергеев выступал за самарский клуб в период с 2020 по 2021 год и в сезоне-2024/2025, в котором он принял участие в 30 матчах во всех турнирах и отметился девятью голами и тремя результативными передачами.