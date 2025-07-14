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«СКА-Хабаровск» объявил о переходе испанского нападающего

«СКА-Хабаровск» объявил о переходе испанского нападающего
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Пресс-служба «СКА-Хабаровск» официально объявила о переходе в клуб 28-летнего испанского нападающего Хакобо Алкалде. Форварда подписал с российским клубом двухлетний контракт.

«Добро пожаловать в «СКА-Хабаровск», Хакобо! Bienvenido!» — говорится в заявлении в телеграм-канале клуба.

Алкалде является воспитанником академий мадридского «Атлетико» и «Хетафе». Ранее форвард играл в Испании, выступая за различные клубы Сегунды Б.

В минувшем сезоне Хакобо выступал за вторую команду «Хетафе», за которую провёл 32 матча и забил девять голов. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 250 тыс.

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