«СКА-Хабаровск» объявил о переходе испанского нападающего

Пресс-служба «СКА-Хабаровск» официально объявила о переходе в клуб 28-летнего испанского нападающего Хакобо Алкалде. Форварда подписал с российским клубом двухлетний контракт.

«Добро пожаловать в «СКА-Хабаровск», Хакобо! Bienvenido!» — говорится в заявлении в телеграм-канале клуба.

Алкалде является воспитанником академий мадридского «Атлетико» и «Хетафе». Ранее форвард играл в Испании, выступая за различные клубы Сегунды Б.

В минувшем сезоне Хакобо выступал за вторую команду «Хетафе», за которую провёл 32 матча и забил девять голов. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 250 тыс.