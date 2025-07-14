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Мало Гюсто оценил победу «Челси» на клубном чемпионате мира

Мало Гюсто оценил победу «Челси» на клубном чемпионате мира
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Защитник лондонского «Челси» Мало Гюсто высказался по итогам финального матча клубного чемпионата мира по футболу с «ПСЖ». «Синие» обыграли парижан со счётом 3:0.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Финал
13 июля 2025, воскресенье. 22:05 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Палмер – 22'     2:0 Палмер – 30'     3:0 Педро – 43'    
Удаления: нет / Невеш – 85'

«Перед нами стояла чёткая цель, и мы её достигли. Мы показали, что заслужили выиграть этот трофей. С тех пор как «Челси» начал новый проект, нас не особо-то уважали. Люди то и дело говорили, что мы молоды и не привыкли играть в больших матчах. Но мы доказали, что можем тягаться с такого рода соперниками», – приводит слова Гюсто RMC Sport.

Матч между «Челси» и «ПСЖ» состоялся накануне, 13 июля. Команды играли на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США). В качестве главного арбитра встречи выступил Алиреза Фагани (Иран). На 22-й минуте полузащитник лондонского клуба Коул Палмер открыл счёт в матче с передачи Мало Гюсто. На 30-й минуте матча Палмер оформил дубль с передачи Ливая Колуилла. На 43-й минуте Жоао Педро забил третий гол в ворота парижан с передачи Коула Палмера и установил окончательный счёт — 3:0.

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