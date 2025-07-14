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Палмер срезал сетку с ворот, Энрике сцепился с Мареской, Трамп награждал Сафонова. Фото

Палмер срезал сетку с ворот, Энрике сцепился с Мареской, Трамп награждал Сафонова. Фото
«Челси» разгромил «ПСЖ» в фнале клубного ЧМ
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13 июля в США завершился клубный чемпионат мира по футболу. В финальном матче, прошедшем на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде, встречались лондонский «Челси» и парижский «ПСЖ». Английский клуб одержал победу со счётом 3:0 и стал победителем турнира.

Исход встречи решился уже в первом тайме: Коул Палмер вывел «Челси» вперёд на 22-й минуте, а к 30-й оформил дубль. На 43-й минуте итоговый счёт установил Жоао Педро.

Лучшие фото с матча «Челси» — «ПСЖ» — в подборке «Чемпионата».

Отметим, что на 86-й минуте полузащитник «ПСЖ» Жоау Невеш получил красную карточку за грубость, когда схватил защитника «Челси» Марка Кукурелью за волосы, и тем самым оставил парижан доигрывать в меньшинстве.

После матча на поле произошла стычка, в ходе которой главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике схватил за шею Жоао Педро.

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