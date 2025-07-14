Капитан «Челси» Джеймс: не ожидал, что Трамп поднимет трофей вместе с нами

Крайний защитник и капитан «Челси» Рис Джеймс высказался о том, что президент США Дональд Трамп остался с командой на подиуме после вручения трофея за победу на клубном чемпионате мира — 2025. В финале лондонцы обыграли «ПСЖ» со счётом 3:0.

«Я не ожидал, что он поднимет трофей вместе с нами, но, думаю, это показывает, насколько велик турнир. Он просто поздравил меня и команду и сказал, чтобы мы наслаждались моментом», — приводит слова Джеймса журналист Бен Джейкобс на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, на 22-й минуте полузащитник лондонского клуба Коул Палмер открыл счёт в матче с передачи Мало Гюсто. На 30-й минуте Палмер оформил дубль с передачи Ливая Колуилла. На 43-й минуте Жоао Педро забил третий гол в ворота парижан с передачи Коула Палмера и установил окончательный счёт — 3:0.