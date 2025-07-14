Трампа освистали в финале клубного чемпионата мира

Президента США Дональда Трампа дважды освистали болельщики в матче финала клубного чемпионата мира между «Челси» и «ПСЖ». Об этом сообщает издание Forbes. Игра проходила на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси.

Дональда Трампа впервые встретили гулом, когда он появился на экране стадиона вместе с руководителем ФИФА Джанни Инфантино во время исполнения национального гимна. Кроме этого, политика освистали во время вручения трофея лондонскому клубу.

Напомним, «Челси» обыграл «ПСЖ» со счётом 3:0. В решающем матче дублем отметился полузащитник «синих» Коул Палмер. Также англичанин отдал голевую передачу.