Экс-игрок «Барселоны» отреагировал на несостоявшийся переход в клуб Нико Уильямса

Бывший футболист «Барселоны» Франсиско Карраско признался, что его разозлил несостоявшийся переход в клуб вингера «Атлетика» Бильбао Нико Уильямса. Ранее Нико подписал новый контракт с басками, который рассчитан до лета 2035 года.

— Вы разозлились, что Нико так и не перешёл в «Барсу»?

— Да. Как и многие другие. Переговоры не увенчались успехом, такое иногда бывает. Но я полностью разделяю мнение Флика, что Нико должен был приехать в «Барселону». Уильямс мог бы отвлекать внимание игроков соперника от Ямаля. Сейчас ведь все сосредоточены только на том, чтобы остановить Ламина, как прежде делали это с Месси. «Барсе» нужно сделать так, чтобы Ямаль не был постоянно в центре внимания, вот и всё, — приводит слова Карраско известное испанское онлайн-издание Mundo Deportivo.