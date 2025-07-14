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«Полное фиаско!» Юрий Сёмин объяснил разгромное поражение «ПСЖ» от «Челси» в финале КЧМ

«Полное фиаско!» Юрий Сёмин объяснил разгромное поражение «ПСЖ» от «Челси» в финале КЧМ
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Бывший главный тренер «Локомотива», киевского «Динамо» и «Ростова» Юрий Сёмин прокомментировал победу «Челси» над «ПСЖ» со счётом 3:0 в финале клубного чемпионата мира.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Финал
13 июля 2025, воскресенье. 22:05 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Палмер – 22'     2:0 Палмер – 30'     3:0 Педро – 43'    
Удаления: нет / Невеш – 85'

«Вчерашний финал КЧМ ещё раз говорит о том, что футбольная команда — очень тонкий механизм. Вчера «ПСЖ» не был похож на себя, они не были командой. Футболисты не были настроены, вышли с каким-то пренебрежением, постоянным контролем мяча у своих ворот, за что и поплатились. «Челси» был более сконцентрирован, заряжен на борьбу. «ПСЖ» был не в состоянии собраться, когда пропустил мяч. На мой взгляд, это самая плохая игра «ПСЖ» в году. Вчера они потеряли то, что с трудом нашли после ухода Месси, Неймара, Мбаппе — быстрое продвижение мяча у чужих ворот. Полное фиаско! Есть маленькая скидка для «ПСЖ» — у них был тяжёлый сезон, выиграли практически всё. Если они заранее чувствовали себя чемпионами мира, то очень сильно ошиблись.

Для «Челси» — это большой стимул для дальнейшего, большая, серьёзная победа. У них есть хорошие игроки, с «ПСЖ» они себя превзошли. Палмер был настоящей звездой. У «Челси» давно идёт перестройка, они стали дисциплинированной командой, хорошо играют в обороне, отсюда и пошли успехи», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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