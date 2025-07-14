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Новичок «Челси» Жоао Педро оценил свой вклад в победу клуба на КЧМ-2025

Новичок «Челси» Жоао Педро оценил свой вклад в победу клуба на КЧМ-2025
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Бразильский нападающий «Челси» Жоао Педро высказался о своей роли в победе «синих» на клубном чемпионате мира — 2025. Форвард подписал контракт с лондонцами по ходу турнира и успел провести за клуб три матча, в которых забил три гола.

«Думаю, я родился с предопределённой судьбой. Когда ты едешь в отпуск, то в итоге немного расслабляешься. Но я знал об интересе «Челси», продолжал тренироваться и был счастлив в этих трёх матчах. Я играл важную роль на этом турнире. Теперь вся команда празднует и заслуживает того, чтобы насладиться этим моментом. Это только начало, впереди нас ждёт много интересного», — приводит слова Педро Chelsea News.

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